جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب



وأضافت: بأن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية طالما هي ماضية في احتلالها لأرضنا وعدوانها على شعبنا ومقدساتنا.



وأكدت بأنه "يتحمل المسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته نتيجة حالة الصمت على مدار عقود أمام الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية وتهجير سكانها وجرائمه المتواصلة بحق شعبها الأعزل".



وشددت على أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وحقه في المقاومة حتى كنس الاحتلال ومستوطنيه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها تبارك العملية التي نفدت في في عمق تل أبيب، أمس الخميس.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عه: "نبارك في جبهة التحرير الفلسطينية العملية الفدائية البطولية والنوعية في عمق ما تسمى تل أبيب مساء امس الخميس 7/4/2022 التي نفذها الشهيد البطل رعد فتحي حازم 29 عاما من مخيم جنين وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين والتي تعتبر كرد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة والمتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل".