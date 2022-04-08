"الأوقاف" بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم





وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:"تأتي هذه الدعوة رداً على الاحتلال الصهيوني الغاشم بحجز جثمان الشهيد وتكريماً لعمله البطولي وتحريضاً لجميع أهلنا على الجهاد والمقاومة وإغاظة العدو".



واستشهد حازم إثر تنفيذ عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة عدد آخر.









رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، جميع خطبائها اليوم لأداء صلاة الغائب على الشهيد البطل رعد فتحي حازم، بعد صلاة الجمعة.