شؤون فلسطينية

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بياناً بشأن عملية تل أبيب التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة عدد آخر، بينهم حالات خطيرة.
 
وقالت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إنها تهنئ جنين ومخيمها وعائلة حازم بارتقاء الشهيد، "الذي أبى إلا أن يؤكد للاحتلال أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير".
 
وتابعت: "إننا إذ نزف الشهيد، لندعو شبابنا وأبناء شعبنا إلى مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال في كل المواقع، ولنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى كتل نار ملتهبة".
 
وأكدت حماس أن المسجد الأقصى المبارك الذي يتهدده الاحتلال ومستوطنوه بالتدنيس، سيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

لليوم الـ 98 على التوالي.. مئات المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

لليوم الـ 98 على التوالي.. مئات المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

&#34;كهرباء القدس&#34; تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

"كهرباء القدس" تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

هنية: الشهيد رعد حازم رفع هامات الشعب والأمة

هنية: الشهيد رعد حازم رفع هامات الشعب والأمة

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

"الأوقاف" بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

فيديو: استعداداً لصلاة الجمعة بالأقصى.. تعزيزات أمنية إسرائيلية حول البلدة القديمة

فيديو: استعداداً لصلاة الجمعة بالأقصى.. تعزيزات أمنية إسرائيلية حول البلدة القديمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

&#34;كهرباء القدس&#34; تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

"كهرباء القدس" تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

"الأوقاف" بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

قطاع غزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;التعليم العالي&#34; تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

منوعات

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل &#34;المشوار&#34;

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل "المشوار"

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة &#34;إلي هيتجوزها هتكفله&#34;

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة "إلي هيتجوزها هتكفله"

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل "دنيا تانية"

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

عربي

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط &#34;مسيّرة&#34; دون إصابات

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط "مسيّرة" دون إصابات

العراق يدخل في &#34;فراغ دستوري&#34;

العراق يدخل في "فراغ دستوري"

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة