حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بياناً بشأن عملية تل أبيب التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة عدد آخر، بينهم حالات خطيرة.

وقالت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إنها تهنئ جنين ومخيمها وعائلة حازم بارتقاء الشهيد، "الذي أبى إلا أن يؤكد للاحتلال أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير".

وتابعت: "إننا إذ نزف الشهيد، لندعو شبابنا وأبناء شعبنا إلى مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال في كل المواقع، ولنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى كتل نار ملتهبة".

وأكدت حماس أن المسجد الأقصى المبارك الذي يتهدده الاحتلال ومستوطنوه بالتدنيس، سيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.

رام الله - دنيا الوطن