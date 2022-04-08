شؤون فلسطينية

فيديو: استعداداً لصلاة الجمعة بالأقصى.. تعزيزات أمنية إسرائيلية حول البلدة القديمة

فيديو: استعداداً لصلاة الجمعة بالأقصى.. تعزيزات أمنية إسرائيلية حول البلدة القديمة
عربة ضخ مياه إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، بأن قوات كبيرة من شرطة القدس، وتعزيزات من مناطق أخرى، ينتشرون حول البلدة القديمة استعدادا لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

هذا وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم جلب شاحنات ضخ مياه بالقرب من باب العمود، بالقدس، وذلك للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان.

وكان المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعكوف شابتاي، قال: إن حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء إسرائيل مستمرة، لا سيما في محيط البلدة القديمة من القدس. 

وأضاف وفي أعقاب اغتيال منفذ عملية تل أبيب، أن الشرطة "ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بمواطني إسرائيل"، وفق تعبيره.

واتخذت شرطة الاحتلال في القدس، ما وصفتها الاستعدادات اللازمة لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في محيط البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح، وتم اغلاق بعض الطرق في المناطق الشرقية والشمالية من المدينة.


 


أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

لليوم الـ 98 على التوالي.. مئات المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

لليوم الـ 98 على التوالي.. مئات المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

&#34;كهرباء القدس&#34; تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

"كهرباء القدس" تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

هنية: الشهيد رعد حازم رفع هامات الشعب والأمة

هنية: الشهيد رعد حازم رفع هامات الشعب والأمة

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

"الأوقاف" بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول سكان الضفة إلى الأقصى

&#34;كهرباء القدس&#34; تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

"كهرباء القدس" تؤكد مواصلة تنفيذ بنود الخطة الخمسية في تطوير بنيتها التحتية

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

المطران حنا: القدس في خطر شديد والمقدسيون مرابطون فيها

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

جبهة التحرير الفلسطينية تبارك عملية تل أبيب

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

"الأوقاف" بغزة تدعو خطباء الجمعة لإقامة صلاة الغائب على الشهيد رعد حازم

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

حماس تدعو لمواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال بكل المواقع

قطاع غزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

&#34;التعليم العالي&#34; تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

منوعات

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل &#34;المشوار&#34;

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل "المشوار"

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة &#34;إلي هيتجوزها هتكفله&#34;

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة "إلي هيتجوزها هتكفله"

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل "دنيا تانية"

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

عربي

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط &#34;مسيّرة&#34; دون إصابات

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط "مسيّرة" دون إصابات

العراق يدخل في &#34;فراغ دستوري&#34;

العراق يدخل في "فراغ دستوري"

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة