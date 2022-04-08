فيديو: استعداداً لصلاة الجمعة بالأقصى.. تعزيزات أمنية إسرائيلية حول البلدة القديمة

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، بأن قوات كبيرة من شرطة القدس، وتعزيزات من مناطق أخرى، ينتشرون حول البلدة القديمة استعدادا لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.







وكان المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعكوف شابتاي، قال: إن حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء إسرائيل مستمرة، لا سيما في محيط البلدة القديمة من القدس.



وأضاف وفي أعقاب اغتيال منفذ عملية تل أبيب، أن الشرطة "ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بمواطني إسرائيل"، وفق تعبيره.



واتخذت شرطة الاحتلال في القدس، ما وصفتها الاستعدادات اللازمة لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في محيط البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح، وتم اغلاق بعض الطرق في المناطق الشرقية والشمالية من المدينة.



هذا وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم جلب شاحنات ضخ مياه بالقرب من باب العمود، بالقدس، وذلك للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان.