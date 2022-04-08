بعد انتهاء أزمة دبلوماسية.. عودة السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله

عاد السفير اليمني في لبنان لممارسة عمله، وذلك بعد خمسة أشهر من غيابه إثر أزمة دبلوماسية.



جاء الإعلان في بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).



وقال البيان: "تعلن وزارة الخارجية عودة سفير الجمهورية اليمنية لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي".



وأعربت الوزارة عن "تطلعها لتعزيز العلاقات مع لبنان بما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".



وأكدت الوزارة على "موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".



رام الله - دنيا الوطن