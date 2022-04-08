شؤون فلسطينية

غزة: إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد "مفترق النابلسي"

غزة: إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد "مفترق النابلسي"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة. 

وأكدت بأن هناك إغلاقا كلياً لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز، "علما بأن مفترق تقاطع شارع أحمد بن عبد العزيز مع عبد القادر الحسيني يعمل لكلا الاتجاهين من الشرق إلى الغرب وبالعكس. 

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