الدفاع البريطانية: روسيا سحبت قواتها بالكامل من شمالي أوكرانيا



يأتي هذا فيما قال وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأميركي لويد أوستن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "تخلى" عن مساعي السيطرة على كييف للتركيز على إقليم دونباس، مؤكدين أن نتيجة الحرب في أوكرانيا "لم تتضح بعد".



وأضاف أوستن، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: "اعتقد بوتن أن بإمكانه السيطرة على أوكرانيا بسرعة كبيرة، والاستيلاء بسرعة كبيرة على العاصمة. لقد كان مخطئا".



وتابع: "أعتقد أن بوتن تخلى عن جهوده للسيطرة على العاصمة ويركز الآن على جنوب البلاد وشرقها".



رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أنه سيتم نقل بعض القوات الروسية، التي انسحبت الآن بالكامل من شمالي أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا، للقتال في دونباس.وأضافت عبر حسابها على (تويتر)، أن أي إعادة انتشار كبير من الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل، وفق ما نقلت (سكاي نيوز عربية).وقالت الوزارة: إن القصف الروسي على المدن في شرقي أوكرانيا وجنوبها مستمر، وإن القوات الروسية تقدمت جنوبا من مدينة إيزيوم التي لا تزال تحت سيطرتها.