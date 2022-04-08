"التعليم العالي" تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، لقاءً مع الشركاء الدوليين لمراجعة واقع قطاع التعليم العالي في فلسطين، من حيث التحديات والإنجازات وتوجهات الوزارة التطويرية، وسبل تعزيز وتوسيع التعاون والشراكة بين الوزارة والشركاء.جاء ذلك بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، ومديرة مكتب (يونسكو) في فلسطين نهى بوازير، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، وحشد من الشركاء الدوليين، وعدد من الأكاديميين، وأسرة الوزارة من المديرين العامين ورؤساء الوحدات وأمناء سر المجالس والمستشارين.وفي هذا السياق، قال أبو مويس: "نلتقي اليوم للتأكيد على العمل المشترك معكم لضمان تعزيز جودة ومرونة قطاع التعليم العالي في فلسطين نظراً لدوره المهم في عملية التغيير والتنمية"، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين للارتقاء بهذا القطاع، بما يضمن توفير تعليم أفضل للطلبة.وشدّد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة البطالة، واتخاذ خطوات جريئة في هذا السياق، لافتاً إلى أهمية تعزيز الحوافز لمؤسسات التعليم العالي ودفعها لمزيد من الابتكار والتكامل مع الاحتياجات الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية عمل هذه المجموعة ودورها في مناقشة الاحتياجات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليمالعالي، واقتراح الحلول العملية وتنفيذها باستراتيجية موحدة.وأكد وزير التعليم العالي أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، بحيث تلبي مخرجات التعليم العالي احتياجات هذا القطاع، وبما يسهم في الحد من معدلات البطالة، مشدداً على ضرورة تعزيز الحضور الفلسطيني إقليمياً ودولياً.وتطرّق أبو مويس إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لضمان حرية الحركة للأكاديميين والطلبة الفلسطينيين، وكذلك إزالة القيود المفروضة على قدوم الأكاديميين والطلبة من الخارج إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.من جانبها، لفتت بوازير إلى أهمية الاستثمار في التعليم العالي بالتوازي مع التعليم العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً التزام (يونسكو) بتقديم الدعم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان تعزيز الجودة.وأكدت الحرص على تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة "التعليم العالي"، مشيرةً إلى الاتفاقية التي وقعتها (يونسكو) مؤخراً مع الوزارة والتي تدعم مختلف المجالات ذات الأولوية للوزارة، مؤكدة أيضاً مواصلة دعم نظام المتابعة والتقييم في الوزارة، إضافةً لدعم تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي، وكذلك دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يسهم في الحد من البطالة.