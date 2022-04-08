شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، لقاءً مع الشركاء الدوليين لمراجعة واقع قطاع التعليم العالي في فلسطين، من حيث التحديات والإنجازات وتوجهات الوزارة التطويرية، وسبل تعزيز وتوسيع التعاون والشراكة بين الوزارة والشركاء.

جاء ذلك بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، ومديرة مكتب (يونسكو) في فلسطين نهى بوازير، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، وحشد من الشركاء الدوليين، وعدد من الأكاديميين، وأسرة الوزارة من المديرين العامين ورؤساء الوحدات وأمناء سر المجالس والمستشارين.

وفي هذا السياق، قال أبو مويس: "نلتقي اليوم للتأكيد على العمل المشترك معكم لضمان تعزيز جودة ومرونة قطاع التعليم العالي في فلسطين نظراً لدوره المهم في عملية التغيير والتنمية"، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين للارتقاء بهذا القطاع، بما يضمن توفير تعليم أفضل للطلبة.

وشدّد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة البطالة، واتخاذ خطوات جريئة في هذا السياق، لافتاً إلى أهمية تعزيز الحوافز لمؤسسات التعليم العالي ودفعها لمزيد من الابتكار والتكامل مع الاحتياجات الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية عمل هذه المجموعة ودورها في مناقشة الاحتياجات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم
العالي، واقتراح الحلول العملية وتنفيذها باستراتيجية موحدة.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، بحيث تلبي مخرجات التعليم العالي احتياجات هذا القطاع، وبما يسهم في الحد من معدلات البطالة، مشدداً على ضرورة تعزيز الحضور الفلسطيني إقليمياً ودولياً.

وتطرّق أبو مويس إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لضمان حرية الحركة للأكاديميين والطلبة الفلسطينيين، وكذلك إزالة القيود المفروضة على قدوم الأكاديميين والطلبة من الخارج إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

من جانبها، لفتت بوازير إلى أهمية الاستثمار في التعليم العالي بالتوازي مع التعليم العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً التزام (يونسكو) بتقديم الدعم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان تعزيز الجودة.

وأكدت الحرص على تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة "التعليم العالي"، مشيرةً إلى الاتفاقية التي وقعتها (يونسكو) مؤخراً مع الوزارة والتي تدعم مختلف المجالات ذات الأولوية للوزارة، مؤكدة أيضاً مواصلة دعم نظام المتابعة والتقييم في الوزارة، إضافةً لدعم تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي، وكذلك دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يسهم في الحد من البطالة.

أخبار ذات صلة

قطاع غزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أول تعليق من الرئيس عباس على عملية تل أبيب

أول تعليق من الرئيس عباس على عملية تل أبيب

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الولايات المتحدة تُعلق على عملية تل أبيب

الولايات المتحدة تُعلق على عملية تل أبيب

شرطة الاحتلال: حالة التأهب القصوى مستمرة

شرطة الاحتلال: حالة التأهب القصوى مستمرة

بماذا علّق المسؤول في فتح منير الجاغوب على عملية تل أبيب؟

بماذا علّق المسؤول في فتح منير الجاغوب على عملية تل أبيب؟

طولكرم: إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال غرب المدينة

طولكرم: إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال غرب المدينة

غزة: شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة بشأن حملة &#34;اللاصقات الصفراء&#34;

غزة: شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة بشأن حملة "اللاصقات الصفراء"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تناقش مع الشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

طولكرم: إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال غرب المدينة

طولكرم: إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال غرب المدينة

أول تعليق من نفتالي بينت على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

أول تعليق من نفتالي بينت على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

شاهد: اللحظات الأولى من عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

شاهد: اللحظات الأولى من عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

رضوان: أي جريمة برتكبها الاحتلال الاسرائيلي ستُقابل بردٍ مزلزل من المقاومة

رضوان: أي جريمة برتكبها الاحتلال الاسرائيلي ستُقابل بردٍ مزلزل من المقاومة

من هي الوحدات الخاصة المكلفة بالبحث عن منفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب؟

من هي الوحدات الخاصة المكلفة بالبحث عن منفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب؟

الرئيس عباس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني.. ماذا جاء فيها؟

الرئيس عباس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني.. ماذا جاء فيها؟

منوعات

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل &#34;المشوار&#34;

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل "المشوار"

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة &#34;إلي هيتجوزها هتكفله&#34;

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة "إلي هيتجوزها هتكفله"

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل "دنيا تانية"

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

عربي

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط &#34;مسيّرة&#34; دون إصابات

قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط "مسيّرة" دون إصابات

العراق يدخل في &#34;فراغ دستوري&#34;

العراق يدخل في "فراغ دستوري"

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة

بعد تجاوز أزمة دبلوماسية.. المغرب وإسبانيا تعلنان بدء مرحلة جديدة

المغرب يستعد لتسلم مقاتلات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار

المغرب يستعد لتسلم مقاتلات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار