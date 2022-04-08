قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية.. القوات العراقية تسقط "مسيّرة" دون إصابات

رام الله - دنيا الوطناعترضت الأنظمة الدفاعية العراقية في قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تستضيف قوات أميركية، طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة، قبل أن تسقطها.وقالت مصادر أمنية عراقية، أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عربية.وكانت قد أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أنّ أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف فجر الخميس قاعدة يستخدمها التحالف المناهض للإرهابيين في منطقة دير الزور في شمال شرق سوريا.