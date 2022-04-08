طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنغادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي من الثالث حتى السابع، من نيسان/إبريل، 2242 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة من بينهم 560 معتمرًا.وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2208 عائدين، من بينهم 579 معتمرًا، في حين أرجعت السلطات المصرية 77 مسافرًا.وأفادت الهيئة، أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.