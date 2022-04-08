نفتالي بينت يجري مشاورات أمنية.. وغانتس: الجيش سيوسع نطاق أعماله





وقال بينت: "إن كل من تعاون مع منفي عملية تل أبيب وقدم له المساعدة "سيدفع ثمن أفعاله".



وبدوره قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن الجيش سيوسع نطاق أعماله بوجه "موجة الإرهاب وسيدفع المرتكبون ومن يرسلهم ثمنا باهظاً"، معربا عن تقديره للقوات التي تعمل على مدار الساعة وفي كل مكان.



ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لابيد، إن عملية تل أبيب هو "ثمار مسموم للتحريض"، متعهدا "بمواصلة محاربة الإرهاب بلا هودة واجتثاث جذوره"، وفق تعبيره.



وأكد وزير المالية افيغدور ليبرمان ان المطلوب حاليا هو تضافر الجهود من اجل دحر الارهاب في كل اوكاره.

رام الله - دنيا الوطنيعقد رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، جلسة صباح اليوم الجمعة، لتقييم الأوضاع، بمشاركة وزيري الجيش والأمن الداخلي، ورؤساء الأجهزة الأمنية.