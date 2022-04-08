الولايات المتحدة تُعلق على عملية تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنعلقت الولايات المتحدة الأميركية على لسان وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، على عملية تل أبيب أمس الخميس، التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة عدد آخر بينهم خطيرة.وقال بلينكن: إن "الولايات المتحدة تقف على جانب حلفائها الإسرائيليين ضد الإرهاب الذي لا مبرر له"، وفق تعبيره.وأضاف: بأن "قلوبنا مع عائلتي الضحيتين ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".وقُتل إسرائيليان اثنان وأصيب 15 آخرون وصف جراح أربعة منهم بالخطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في وسط مدينة تل أبيب.يشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة من نوعها التي تقع في خلال أسبوعين، وذلك بعد عملية اطلاق النار في النقب والتي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، ثم عملية الخضيرة والتي نفذها كلا من خالد وأيمن اغبارية، ثم حي بني براك في تل أبيب والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة.