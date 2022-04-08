شرطة الاحتلال: حالة التأهب القصوى مستمرة





وأضاف وفي أعقاب اغتيال منفذ عملية تل أبيب، أن الشرطة "ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بمواطني إسرائيل"، وفق تعبيره.



واتخذت شرطة الاحتلال في القدس، ما وصفتها الاستعدادات اللازمة لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.





وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في محيط البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح، وتم اغلاق بعض الطرق في المناطق الشرقية والشمالية من المدينة.





رام الله - دنيا الوطنقال المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعكوف شابتاي، إن حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء إسرائيل مستمرة، لا سيما في محيط البلدة القديمة من القدس.