بماذا علّق المسؤول في فتح منير الجاغوب على عملية تل أبيب؟

علق مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، على عملية تل أبيب التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة عدد آخر، بينهم إصابات خطيرة.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة والإرهاب الرسمي الذي لا يقر بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال والحياة الكريمة، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة ضد مقدساتنا والاقتحام اليومي للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى بمساندة جنود الاحتلال وتهويد الأقصى ومحيطة وتقطيع أشجار الزيتون والهجوم على منازل الفلسطينيين العزل من قبل المستوطنين ليلاً، وإهانة البشر يومياً على حواجز الاحتلال جسدياً ونفسياً، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، قاد الشباب الفلسطيني إلى الدفاع عن نفسه ضد هذا العدوان الغاشم كما شهدنا ذلك مؤخرا ً.



وقال الجاغوب: على إسرائيل أن توقف عدوانها ضد أبناء شعبنا، وهي تعلم جيداً أنه لا يمكن كسر إرادة الشعب الفلسطيني الحر، وعلى دولة الاحتلال أن تعلم أن من يريد الأمن يجب أن يوقف عدوانه الرسمي المساند للمستوطنين يومياً ضد الشعب الفلسطيني الأعزل و أن توقف اختراقها لقوانين الشرعية الدولية، ومما يثير السخرية أن إسرائيل ساعدت على الحشد من أجل إصدار قرار ضد روسيا في الجمعية العامة (يدين العدوان الروسي على أوكرانيا )، وتناست إسرائيل عدوانها اليومي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني واحتلال أراضيه وموارده والتنكيل بالفلسطينيين يومياً.



وشدد على أن هذا العالم الذي يلبس نظارة سوداء ويعمي عينيه عن الحقيقة ويشاهد الجرائم حسب مزاجه ومصالحه هو عالم ظالم منحاز، يجب عليه "وبدون ازدواجية في التعامل " وقف العدوان فوراً ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة احترامًا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيقاً للعدالة.



وقُتل إسرائيليان اثنان وأصيب 15 آخرون وصف جراح أربعة منهم بالخطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في وسط مدينة تل أبيب.



يشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة من نوعها التي تقع في خلال أسبوعين، وذلك بعد عملية اطلاق النار في النقب والتي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، ثم عملية الخضيرة والتي نفذها كلا من خالد وأيمن اغبارية، ثم حي بني براك في تل أبيب والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة.



رام الله - دنيا الوطن