لن تكون الأخيرة.. يائير لابيد يتحدث عن أزمة الائتلاف في إسرائيل



وأضاف أن هذه الأزمة ليست الأولى "ولن تكون الأخيرة كما يبدو".





وكتب لبيد عبر حسابه على (فيسبوك)، أن جهوداً تبذل من اجل ان تظل الحكومة الحالية لفترة طويلة و"عدم زج الدولة في جولة أخرى من الانتخابات التي قد تؤدي المزيد من الانشقاقات وبث الأفكار المسمومة".



من جهة أخرى، اتفق وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ورئيس كتلة (يامينا)، نير أورباخ على إرجاء خطة وقف تمويل الحضانات النهارية حتى عام 2024.





وجاء في بيان اصدراه انه يجب القيام بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



يشار الى ان خطة الحضانات كانت واحدة من الشروط الثلاثة التي وضعها أورباخ أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت لبقائه في الائتلاف.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إن الأزمة الائتلافية الحالية ليست بسيطة و"يتم العمل على تجاوزها".