شؤون فلسطينية

طولكرم: إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال غرب المدينة

طولكرم: إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال غرب المدينة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع "غيشوري" الإسرائيلية، غرب مدينة طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الشبان، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في الظهر والفخذ، تتراوح أعمارهم ما بين 20-22 عاما، وجرى نقلهم إلى إحدى مستشفيات المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

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