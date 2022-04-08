غزة: شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة بشأن حملة "اللاصقات الصفراء"

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسقال مدير العمليات المركزية بشرطة المرور، بغزة، إن التشديد على حملة "اللاصقات الصفراء" ليست متوقفة وستعود خلال الأيام القادمة، مشيرةً إلى اعتمادهم نظام الإرشاد والتوعية للسائقين لاستكمال باقي إجراءاتهم.وتابع في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا نحدث أي ضغط على الناس بحيث كانت أول 500 لاصقة مجانا واللاصق قيمته المادية 16 شيكلاً فقط "مش هالمبلغ" كثمن للاصق حتى نميز السيارة كأجرة، وهي فرصة للسائقين ليتموا تسوية أمورهم".وواصل: "نحترم الشهر الفضيل ونحن الآن في وضع "العمل الطبيعي" بشأن متابعة حملة الترخيص "اللاصقات الصفراء"، ملمحاً أنه بعد رمضان كل شيء وارد بخصوص التشديد على الحملة فاللاصق مصلحة للمواطن، ولن نترك الأمور بدون ترتيب وتنظيم.وأوضح مدير العمليات المركزية: "نقوم وبالشراكة مع وزارة النقل المواصلات إرشاد وتوعية السائقين على الحواجز، ونحن نحترم شهر رمضان وله خصوصية على اكثر من اتجاه ويوجد استنفار تام في المرور لتسيير ومتابعة حركة السير".وعن تحويل الملاكي لـ عمومي، أشار أبوجياب إلى أن هناك مواصفات للسيارة بحيث لا تسطيع كل السيارات أن تحول إلى عمومي إلا بعد إجراءات حددتها شرطة المرور.وأكد، أنهم في المرور لن يسمحوا للسيارات الملاكي بالعمل كأجرة، بحيث أن هناك اعتبارات كثيرة للتحويل، موضحاً بأن كثير من المواطنين امتهنوا العمل على الخط، وغزة لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة في ظل البطالة والحصار الموجود.وأردف أبو جياب: "المواصلات تبذل جهودها بخصوص تحويل الملاكي إلى عمومي وهناك تسهيلات ومرونة كبيرة بهذا الشأن".وأشار إلى أن: "كان حملة للسيارات كلها وخصم 50% قاربت على الثلاث شهور وكان هناك نظام التقسيط وهي تعتمد على وعي وثقافة الناس".ودعا مدير العمليات المركزية السائقين لترخيص المركبات وتسوية أمورهم القانونية.