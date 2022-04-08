شؤون فلسطينية

أجواء ربيعية طفيفة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

أجواء ربيعية طفيفة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا ولطيفا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط  أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا ولطيفا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود بقليل،  والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من  معدلها السنوي العام  بقليل والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يوم الجمعة من شدة سرعة الرياح حيث متوقع ان تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-10 21-12 22-13 بيت لحم 25-10 21-12 22-13
رام الله والبيرة 24-9 20-11 21-12 طولكرم 27-13 23-14 24-15
نابلس 26-11 22-13 23-14 قلقيلية 27-13 23-14 24-15
جنين 28-12 24-14 25-15 سلفيت 25-10 21-12 22-13
طوباس 29-13 25-15 26-16 روابي 26-11 22-13 23-14
الخليل 24-9 20-11 21-12 غزه 26-14 22-15 23-16
أريحا 32-16 28-18 29-19 خانيونس 26-14 22-15 23-16
الأغوار الشمالية 30-14 26-16 27-17 رفح 27-13 23-14 24-15

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