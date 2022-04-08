استشهاد منفذ عملية تل أبيب في مدينة يافا فجراً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة اغتالت منفذ عملية تل أبيب والتي قتل فيها إسرائيليين إثنين وأصيب 15 آخرون بجراح مختلفة.وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن منفذ العملية هو الشهيد رعد فتحي حازم (29 عاماً) من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أن منفذ العملية خاض اشتباكاً مسلحاً قبل استشهاده مع وحدة اليمام الخاصة خلال تحصنه قرب مسجد في مدينة يافا.وقتل إسرائيليين إثنين وأصيب 15 آخرين وصف جراح أربعة منهم بالخطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في وسط مدينة تل أبيب.يشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة من نوعها التي تقع في خلال أسبوعين، وذلك بعد عملية اطلاق النار في النقب والتي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، ثم عملية الخضيرة والتي نفذها كلا من خالد وأيمن اغبارية، ثم حي بني براك في تل أبيب والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة.