عاجل

  • مصادر محلية: منفذ عملية تل أبيب هو رعد فتحي حازم (29 عامًا) من مخيم جنين

شؤون فلسطينية

استشهاد منفذ عملية تل أبيب في مدينة يافا فجراً

استشهاد منفذ عملية تل أبيب في مدينة يافا فجراً
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة اغتالت منفذ عملية تل أبيب والتي قتل فيها إسرائيليين إثنين وأصيب 15 آخرون بجراح مختلفة.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن منفذ العملية هو الشهيد رعد فتحي حازم (29 عاماً) من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أن منفذ العملية خاض اشتباكاً مسلحاً قبل استشهاده مع وحدة اليمام الخاصة خلال تحصنه قرب مسجد في مدينة يافا.

وقتل إسرائيليين إثنين وأصيب 15 آخرين وصف جراح أربعة منهم بالخطيرة، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في وسط مدينة تل أبيب.

يشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة من نوعها التي تقع في خلال أسبوعين، وذلك بعد عملية اطلاق النار في النقب والتي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، ثم عملية الخضيرة والتي نفذها كلا من خالد وأيمن اغبارية، ثم حي بني براك في تل أبيب والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من نفتالي بينت على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

أول تعليق من نفتالي بينت على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

شاهد: اللحظات الأولى من عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

شاهد: اللحظات الأولى من عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

رضوان: أي جريمة برتكبها الاحتلال الاسرائيلي ستُقابل بردٍ مزلزل من المقاومة

رضوان: أي جريمة برتكبها الاحتلال الاسرائيلي ستُقابل بردٍ مزلزل من المقاومة

من هي الوحدات الخاصة المكلفة بالبحث عن منفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب؟

من هي الوحدات الخاصة المكلفة بالبحث عن منفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب؟

الرئيس عباس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني.. ماذا جاء فيها؟

الرئيس عباس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني.. ماذا جاء فيها؟

اعلام الاحتلال ينشر صورة لمنفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب.. فشل بتحديد هويته

اعلام الاحتلال ينشر صورة لمنفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب.. فشل بتحديد هويته

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

لجان المقاومة الشعبية تعقب على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

لجان المقاومة الشعبية تعقب على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني.. ماذا جاء فيها؟

الرئيس عباس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني.. ماذا جاء فيها؟

الرئيس عباس يمنح ميدالية الإنجاز لأربع فلسطينيات تقديرا لدورهن بتأسيس منظمة التحرير

الرئيس عباس يمنح ميدالية الإنجاز لأربع فلسطينيات تقديرا لدورهن بتأسيس منظمة التحرير

محلل إسرائيلي: حالة من التأهب القصوى بالقدس والضفة مع أول جمعة لشهر رمضان

محلل إسرائيلي: حالة من التأهب القصوى بالقدس والضفة مع أول جمعة لشهر رمضان

(أونروا) تبدأ بصرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة من الحرب الأخيرة

(أونروا) تبدأ بصرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة من الحرب الأخيرة

أبو مويس يبحث مع وزيرة التعليم العالي السويسرية سبل تعزيز التعاون المشترك

أبو مويس يبحث مع وزيرة التعليم العالي السويسرية سبل تعزيز التعاون المشترك

قوات الاحتلال تعتقل أمين سر فتح في سلوان

قوات الاحتلال تعتقل أمين سر فتح في سلوان

اعتداءات المستوطنين تطال الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

اعتداءات المستوطنين تطال الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

الاحتلال يعتقل القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك

الاحتلال يعتقل القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك

منوعات

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد كيف ردت وفاء الكيلاني بعد إعتراف معجبة بحبها لزوجها تيم حسن

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

شاهد: هيا الشعيبي تسخر وتهاجم إلهام الفضالة بشكل غير مباشر

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

ماذا علَّق أحمد بدير على شائعة وفاته؟

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل &#34;المشوار&#34;

محمد رمضان يقع في ورطة جديدة بسبب مسلسل "المشوار"

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل بما قالته عن أحلام ورأيها بالآذان

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة &#34;إلي هيتجوزها هتكفله&#34;

طليق منة عرفة يشن هجوم ناري على فنانة شهيرة "إلي هيتجوزها هتكفله"

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: الجمهور يهاجم بلقيس فتحي بسبب طفلها تركي

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

شاهد: فنان مصري يبكي على الهواء مباشرة بسبب أبنائه وزوجته

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

الرقابة المصرية تتخذ قرار حاسم حول مصير مسلسل "دنيا تانية"

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

ما آخر التطورات الصحية لحالة عبد الرحمن أبو زهرة

عربي

المغرب يستعد لتسلم مقاتلات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار

المغرب يستعد لتسلم مقاتلات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار

ازدياد وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة

ازدياد وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة

إصابة جنديين أمريكيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

إصابة جنديين أمريكيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

البخيتي: المجلس الرئاسي اليمني امتداد للاحتلال ولا يمتلك أي شرعية

البخيتي: المجلس الرئاسي اليمني امتداد للاحتلال ولا يمتلك أي شرعية