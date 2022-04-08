رضوان: أي جريمة برتكبها الاحتلال الاسرائيلي ستُقابل بردٍ مزلزل من المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نوجه التحية للأيادي المتوضئة التي نفذت عملية تل أبيب، والتحية لشعبنا الفلسطيني الصامد الذي يحتفي بهذه العملية".وأكد رضوان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، تعقيبا على عملية اطلاق النار التي وقعت في شارع ديزنكوف وسط تل أبيب والتي ادت الى مقتل اسرائيليين اثنين واصابة 15 اخرين، أن هذه العملية جاءت لتقول للاحتلال بأن القدس والأقصى خط أحمر، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب.وقال: "العملية البطولية وجهت ضربة قاسية للمنظومة الأمنية العسكرية الصهيونية، فلا أمن ولا أمان للاحتلال على أي بقعة من أرض فلسطين"، مضيفا: "أي جريمة برتكبها العدو ضد قدسنا وأقصانا أو ضد أبناء شعبنا ستقابل بردٍ مزلزل من المقاومة".واشار القيادي في حركة حماس، إلى أن هذه العملية تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني، موجهاً رسالة الى المواطنين الفلسطينيين: "هذا هو الدرب وهذا هو الطريق، فلا صوت يعلو فوق صوت البندقية".