شؤون فلسطينية

من هي الوحدات الخاصة المكلفة بالبحث عن منفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب؟

من هي الوحدات الخاصة المكلفة بالبحث عن منفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الوحدات الخاصة من الشرطة والجيش التي تم الدفع بها الى تل أبيب؛ للبحث عن منفذ عملية اطلاق النار في شاريع ديزنكوت، هي وحدة اليمام ووحدة المستعربين، وسيريت متكال، وشيداغ، ولوتار.

ويشار إلى أن عملية اطلاق نار وقعت، مساء أمس الخميس، في شارع ديزنكوت وسط تل أبيب، أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين، واصابة 15 اخرين بينهم حالات وصفت بالخطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، عمليات البحث عن منفذ عملية اطلاق النار في وسط تل أبيب.

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