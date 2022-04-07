الرئيس عباس يتسلم رسالة خطية من نظيره الروماني.. ماذا جاء فيها؟

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، سفير رومانيا لدى فلسطين كاتالين تريليا.وسلم السفير الروماني تريليا، الرئيس عباس، رسالة خطية من الرئيس الروماني كلاوس يوهانس تتضمن دعوة لسيادته لزيارة رومانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشاد الرئيس عباس، بالعلاقات المتينة بين البلدين، وعمق العلاقة التاريخية والمتواصلة بين فلسطين ورومانيا، معربا عن شكره على الدعوة التي من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين مؤكدا قبولها.ووضع الرئيس السفير الروماني في صورة آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة.