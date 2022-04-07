اعلام الاحتلال ينشر صورة لمنفذ عملية اطلاق النار وسط تل أبيب.. فشل بتحديد هويته

رام الله - دنيا الوطنأكد يوسي يهوشع، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن كاميرات المراقبة تمكنت من الحصول على عدة صور لوجه منفذ عملية اطلاق النار في شارع ديزنكوت وسط تل أبيب، مساء اليوم الخميس، لافتا إلى أن هناك فشلاً في تحديد هويته.من جانبه، نقل كارميل دانغور، مراسل قناة (كان)، عن قائد شرطة تل أبيب قوله: "ليس لدينا أي فكرة في الوقت الحالي عن هوية منفذ عملية اطلاق النار، ولا نعرف من أين أتى".يشار إلى أن عملية اطلاق النار في شارع ديزنكوت وسط تل أبيب، أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين، واصابة نحو 14 اخرين، بينهم 4 حالات وصفت بالخطيرة جدا.