قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار وسط تل أبيب





من جانبها، نقل صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن ثلاث شهود عيان، قولهم: "إن المنفذ وصل على متن مركبة من نوع (لاند كروزر)، وخرج منها وبدأ بإطلاق النار".

رام الله - دنيا الوطنكشف نير دفوري، المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار، التي وقعت مساء اليوم الخميس، في شارع (ديزنكوت) وسط تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين، واصابة 14 اخرين.وأكد دفوري، أن منفذ عملية اطلاق النار في تل أبيب، أطلق من مسدسه 12 طلقة، وأصاب 9 أشخاص، لافتا إلى أن لديه خبرة في استخدام السلاح.