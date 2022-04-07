لجان المقاومة الشعبية تعقب على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنباركت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، عملية اطلاق النار الجديدة في مدينة تل أبيب، مساء اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين، واصابة اخرين، لافتة إلى أنها أربكت الاحتلال، وأنها أثبتت هشاشته وضعفه.وقالت اللجان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "العملية البطولية في تل أبيب اثبتت قدرة شعبنا الفلسطيني وشبابه المقاوم على نقل المعركة إلى عمق كيان العدو واستطاعت أن تمرغ انف العدو وأثبتت أن روح التحدي والمقاومة لدى شعبنا تفوق طاقة العدو الصهيوني واجهزته المرتبكة والمهزومة".وأضافت: "أبطال شعبنا يفاجئون من جديد العدو الصهيوني بقوة مقاومتهم وجراة عملياتهم والإشتباك من نقطة صفر في عمق الكيان"، متابعة بقولها: "العمليات البطولية الأخيرة وفي مقدمتها عملية تل ابيب اليوم أظهرت ضعف الاجهزة الامنية الصهيونية أمام إرادة شعبنا ومقاومته".وأشارت لجان المقاومة، إلى أن القدس والأقصى خط أحمر ولن تسمح ابداً بإستباحتها وهذه العمليات رسالة للعدو ومستوطنيه المتطرفين انه إياكم واللعب بالنار، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر سيواصلون الضغط المستمر والإشتباك المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي حتى زواله بإذن الله.واختتمت بالقول: "نفتخر ونعتز بأبطال شعبنا منفذي العمليات البطولية في عمق كيان العدو الصهيوني الذين يثبتون ان المقاومة شوكة في حلق الكيان الصهيوني".