أول تعقيب من حركة حماس على عملية اطلاق النار وسط تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقامة الاسلامية (حماس)، على عملية اطلاق النار التي وقعت، مساء اليوم الخميس في شارع (ديزنكوف) وسط تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين، واصابة اخرين.واكدت الحركة في تصريح أصدرته مساء اليوم الخميس، أن المقاومة ضد الاحتلال وجنوده، مستمرّة ومتصاعدة، وهي ردٌّ طبيعي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني والقدس والأقصى.وباركت الحركة، العملية التي وقعت في وسط تل أبيب، والتي أدت الى مقتل عدد من الجنود الاسرائيليين والمستوطنين، معتبرة إياها ردّاً طبيعياً ومشروعاً على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد شعبنا، وأرضنا، والقدس والمسجد الأقصى.وقالت الحركة: "إنَّ استمرار إرهاب الاحتلال وجرائمه، ومحاولات تهويده للقدس، وتقديم القرابين في باحات المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم، في ما يسمّى عيد الفصح تقف دونه الدماء والرصاص؛ فشعبنا لن يسمح بذلك، ومقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة على ذلك".