شؤون فلسطينية

شاهد: قتيلان وعدة اصابات بين الاسرائيليين بعملية اطلاق نار وسط تل أبيب

شاهد: قتيلان وعدة اصابات بين الاسرائيليين بعملية اطلاق نار وسط تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن مقتل إسرائيليين اثنين، في عملية اطلاق نار وقعت، مساء اليوم الخميس، في شارع (ديزنكوف) وسط تل أبيب، فيما أصيب عدد اخر.

من جهته، قال مستشفى إيخيلوف الإسرائيلي: "قتيلان و9 جرحى، وصفت حالة 4 منهم بين الحرجة والخطيرة في عملية اطلاق النار".

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بإصابة نحو 9 إسرائيليين في عملية اطلاق نار وقعت، مساء اليوم الخميس، في شارع (ديزنكوف) وسط تل أبيب، بينهم 3 بحالة خطيرة.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن لم يتضح عدد من نفذوا عملية إطلاق النار، ولكن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت وابلاً من النيران صوب مبنى في شارع (يزنكوف)".

بدوره، أكد موقع (كودكود) الإسرائيلي، أن عملية اطلاق النار وسط تل أبيب، أسفر عن عدد كبير من الاصابات بين الاسرائيليين.

قناة (كان) الإسرائيلية، قالت بدورها: "تطلب الشرطة الإسرائيلية من سكان منطقة ديزنغوف في تل أبيب التزام منازلهم - وتقول إن الحادث لا يزال مستمراً".

من جهته، أكد ‏نير دفوري، المراسل العسكري للقناة 12، أن المنفذ بدأ بإطلاق النار على حافة في شارع ديزنكوف، وواصل إطلاق النار على المارة في الشارع.

وأكدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، في بيان لها، أنها ترجح بوجود مهاجمين اثنين، لافتة إلى أن النيران أطلقت من موقعين على مطعم وسط شارع ديزنكوف.

في السياق ذاته، أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أنه تجري حاليا عملية مطاردة أحد المشاركين في العملية، لافتا إلى أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، في طريقه الى مقر الكرياه.

يشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة من نوعها التي تقع في خلال أسبوعين، وذلك بعد عملية اطلاق النار في النقب والتي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، ثم عملية الخضيرة والتي نفذها كلا من خالد وأيمن اغبارية، ثم حي بني براك في تل أبيب والتي نفذها الشهيد ضياء حمارشة.


 


 


 






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