الرئيس عباس يمنح ميدالية الإنجاز لأربع فلسطينيات تقديرا لدورهن بتأسيس منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الخميس، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرر منح ميدالية الانجاز من وسام الرئيس محمود عباس، لأربع سيدات رائدات، ممن شاركن في المؤتمر التأسيسي الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي عقد في مدينة القدس عام 1964 وما زلن على قيد الحياة.جاء ذلك خلال حفل تكريم الموظفات العاملات في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها والاتحادات والتنظيمات، الذي أقيم في مقر المنظمة برام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن السيدات اللواتي سيقلدهن الرئيس ميدالية الإنجاز هن: ليديا وديع موسى الأعرج، والدكتورة سميرة يوسف عثمان السقا، وعايدة أديب بامية، وزينب طاهر عبد السلام ساق الله، وذلك تقديرا لدورهن النضالي والوطني المشرّف في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني، وتثمينا لعطائهن في منظمة التحرير من خلال عضويتهن في المجلس الوطني الفلسطيني.