محلل إسرائيلي: حالة من التأهب القصوى بالقدس والضفة مع أول جمعة لشهر رمضان





وكان بيني عانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد قال في تصريحات سابقة له: "مستعدون على نطاق واسع حول جميع مراكز الاحتكاك وحول القطاع، لتوفير الأمن للمستوطنين في الجنوب".



وأضاف غانتس: "حالة التأهب لدينا مستمرة في المناطق الأخرى من أجل حماية جميع المستوطنين، لن يكون هناك تسامح بشأن مسألة الهجمات، سنتحرك بقدر ما هو مطلوب لإحباط الهجمات في أي مكان وفي أي وقت وبأي وسيلة قد تكون مطلوبة".



رام الله - دنيا الوطنقال أمير بوخبوط، المحلل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "غداً أول جمعة من رمضان، وسيكون هناك حالة من التأهب القصوى في القدس ومدن الضفة للغربية".