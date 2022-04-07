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شؤون فلسطينية

محلل إسرائيلي: حالة من التأهب القصوى بالقدس والضفة مع أول جمعة لشهر رمضان

محلل إسرائيلي: حالة من التأهب القصوى بالقدس والضفة مع أول جمعة لشهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قال أمير بوخبوط، المحلل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "غداً أول جمعة من رمضان، وسيكون هناك حالة من التأهب القصوى في القدس ومدن الضفة للغربية".

وكان بيني عانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد قال في تصريحات سابقة له: "مستعدون على نطاق واسع حول جميع مراكز الاحتكاك وحول القطاع، لتوفير الأمن للمستوطنين في الجنوب".

وأضاف غانتس: "حالة التأهب لدينا مستمرة في المناطق الأخرى من أجل حماية جميع المستوطنين، لن يكون هناك تسامح بشأن مسألة الهجمات، سنتحرك بقدر ما هو مطلوب لإحباط الهجمات في أي مكان وفي أي وقت وبأي وسيلة قد تكون مطلوبة".

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