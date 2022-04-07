ازدياد وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة

رام الله - دنيا الوطناعتصم عدد من أصحاب المحال التجارية في سوق القامشلي أمام أحد المقرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية احتجاجا على ممارساتها القمعية بحقهم ورفع نسبة الأتاوات التي فرضت عليهم.وذكرت وكالة "سانا" أن وتيرة الغضب والسخط الشعبي في الحسكة ضد "قسد" "زادت بشكل واضح خلال الأشهر الماضية نتيجة للممارسات القمعية بحق المواطنين في القامشلي وريفها لناحية اعتقال الشباب واختطاف القصر لزجهم في صفوفها إضافة إلى فرض الأتاوات على الفعاليات التجارية والحرفية بالقوة وقيام مسلحي "قسد" بعمليات ابتزاز التجار وأصحاب الورشات تصل إلى السطو المسلح في بعض الحالات".وأفادت بأنه "خلال الأيام القليلة الماضية خرج أهالي قريتي اليوسفية والجنيدية في منطقة رميلان بمظاهرة احتجاجية ضد "قسد" قطعوا خلالها الشارع العام واحتجزوا سيارة عسكرية تقل مجموعة مسلحة من القوات أثناء المظاهرة التي نددوا خلالها بالإجراءات والممارسات التي تقوم بها ما يعقد الحياة العامة ويزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية وفقدان الأمان".في السياق ذاته تشهد ناحية تل حميس بريف الحسكة الشرقي وقفات احتجاجية ومظاهرات ومواجهات تنديداً بممارسات "قسد" القمعية بحق المواطنين ومنها إجبار الفلاحين على توقيع تعهد خطي ببيع المحاصيل الزراعية وخاصة القمح مقابل حصولهم على المحروقات لتشغيل محطات ضخ المياه لسقي المحصول الذي يعتمد على الري.