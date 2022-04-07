إصابة جنديين أمريكيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن جنديين أصيبا، اليوم الخميس، بعد تعرض قاعدة جوية أمريكية في سوريا للقصف، فيما استهدف هجوم صاروخي حقلا نفطيا في العراق.وحسب المعلومات فإن جنديين أمريكيين أصيبا في هجوم غير مباشر استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم "داعش" شرقي سوريا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت خلال الليل.ويأتي القصف بعد ساعات من سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في مصفاة نفط كاوركوسك في أربيل.هذا وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنه رصد بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ القوات التابعة لإيران على الضفة الأخرى للنهر، مشيرا إلى أن القذائف استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في سوريا).وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين على بادية الميادين.