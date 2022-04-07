إرنا: سيُفرج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الخميس، أنّه "من المقرر أن يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج".وقالت وكالة "إرنا" إنّ "هذه الأموال التي سيتم إيداعها في حساب إيران "دليل على الإزالة التدريجية للقيود البنكية المفروضة على إيران"، إذ لم يحدث مثل هذه العملية حتى بعد توقيع الاتفاق النووي.وقالت مصادر موثوقة لوكالة "فارس" الإيرانية: "بناءً على الاتفاق الذي تمّ توقيعه حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، تمّ تحديد الإطار اللازم لرفع القيود عن قسم من هذه الأموال المحتجزة".وأضافت الوكالة أنّ هذه الأموال "ستصبح خلال عدة أسابيع ضمن الحسابات الإيرانية"، مشيرةً إلى أنّ إطار هذه الاتفاقية يأتي "على غرار الاتفاقية الأخيرة التي تمّ خلالها استلام نحو 470 مليون يورو في حسابات إيران".وذكرت "فارس" أنّ "الرقم الذي سيتم الكشف عنه مع تنفيذ الاتفاقية الأخيرة، يقدّر بعدة أضعاف المبلغ الذي تمّ استلامه بعد الاتفاق مع بريطانيا".