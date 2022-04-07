البخيتي: المجلس الرئاسي اليمني امتداد للاحتلال ولا يمتلك أي شرعية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، اليوم الخميس، إنّ خطوة إنشاء مجلس قيادة رئاسي من قبل الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور للتفاوض مع الحركة "فاجأت الجميع".وجاء موقف البخيتي تعليقاً على إصدار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، معلناً تفويض المجلس بكامل صلاحياته "وفق الدستور والمبادرة الخليجية".وأضاف البخيتي في تصريحات لقناة الميادين: "تمّ اختيار رشاد العليمي رئيساً للمجلس الجديد لأنّه رجل أميركا"، مشيراً إلى أنّ "العليمي هو الوحيد الذي لم يبد حرجاً في تمرير مادة تشرعن التواجد الأميركي في اليمن".