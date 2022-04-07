شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك

الاحتلال يعتقل القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة المقاومة الإٍسلامية حماس، الشيخ حسين أبو كويك، من منزله في بلدة بيتونيا قرب رام الله.

وأفادت مصادر عائلية أن قوات الاحتلال دهمت صباح اليوم بلدة بيتونيا حيث يقطن أبو كويك ومن ثم اعتقلته من منزله.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو كويك اكثر من مرة وهددته بالاعتقال على خلفية مواصلته المشاركة في الفعاليات والأنشطة الوطنية.

ويعدّ أبو كويك من القيادات البارزة في حركة حماس بالضفة الغربية، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث أطلقت طائرة حربية قذائف على مركبته الشخصية، أدت لاستشهاد زوجته وثلاثة من أطفاله.

وأمضى أبو كويك ما لا يقل عن 11 عاما في سجون الاحتلال على فترات متقطعة، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، برفقة 417 آخرين من أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويواصل الاحتلال استهدافه لقيادات وكوادر حركة حماس بالضفة الغربية، بهدف تغييبهم عن المشهد الفلسطيني، وقد تصاعدت حدة الاعتقالات والاستدعاءات لهم قبيل إحياء الذكرى الـ34 لانطلاقة الحركة في 14 ديسمبر الماضي.

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