الرئيس عباس يقرر منح ميدالية الانجاز لأربع نساء تقديرا لدورهن الريادي بتأسيس منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن قرار الرئيس محمود عباس، منح ميدالية الانجاز من وسام الرئيس محمود عباس، إلى أربع سيدات رائدات ، ممن شاركن في المؤتمر التأسيسي الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي عقد في مدينة القدس سنة 1964، وما زلن على قيد الحياة.وجاء الإعلان خلال حفل تكريم الموظفات العاملات في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها والاتحادات والتنظيمات الذي أقيم في مقر منظمة التحرير في رام الله ، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .والنساء المكرمات هن ليديا وديع موسى الأعرج ، الدكتورة سميرة يوسف عثمان السقا، عايدة أديب بامية، و زينب طاهر عبد السلام ساق الله .وذلك تقديرا لدورهن النضالي والوطني المشرف في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني، وتثمينا لعطائهن في منظمة التحرير من خلال عضويتهن في المجلس الوطني الفلسطيني.