اشتية يستقبل وزيرة الدولة السويسرية للتعليم والبحث العلمي والريادة

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وزيرة الدولة السويسرية للتعليم والبحث العلمي والريادة مارتينا هيراياما، أفق التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.وأطلع رئيس الوزراء الوزيرة الضيفة على آخر المستجدات في ظل الفراغ السياسي، بالإضافة الى الإجراءات الإسرائيلية على الأرض من تسارع لوتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي التي من شأنها أن تزيد حالة التوتر وتقوض فرص السلام وتدمر حل الدولتين.وثمن رئيس الوزراء الدعم السويسري لفلسطين وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والريادة والتدريب المهني وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك من أجل تناغم البرامج المنفذة مع توجهات وخطط الحكومة للتنمية.وأطلع رئيس الوزراء الوزيرة الضيفة على برامج الحكومة في إعادة صياغة سوق العمل لتوفير الفرص للشباب، داعيا سويسرا إلى دعم جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني بالخبرات والأجهزة ومختلف الإمكانيات.