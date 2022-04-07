"الشباب والثقافة" ترحب بقرارات اليونسكو حول فلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحبت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، بالقرارات التي اعتمدها بالإجماع المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته 214 المنعقدة حاليا في باريس، الخاصة بفلسطين تحت عنوان فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية في فلسطين.وقالت الهيئة في بيان لها: "إن هذا الإجماع الدولي على نصرة القضية الفلسطينية، هو انتصار للرواية الفلسطينية على حساب دعاية الاحتلال المزيفة، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته العربية والإسلامية، ونضاله المشروع من أجل تحرير وطنه وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني".وأضافت: "تأتي هذه القرارات التاريخية في ظل ممارسات الاحتلال الممنهجة لطمس الهوية الثقافية الفلسطينية، وتهويد معالمها، ومخططات خطيرة تتعرض لها مدينة القدس المحتلة لتغيير وجهها العربي والإسلامي، والتقييد على الحق في العبادة في المسجد الأقصى المبارك إضافة إلى اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، والانتهاكات لمواقع التراث العالمي، واستهداف المنشآت الثقافية والمكتبات العامة ومراكز العلم".وتابعت: "ندعو منظمة اليونسكو بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنفاذ هذه القرارات، ورصد كافة جرائم وانتهاكات الاحتلال الممنهجة بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم في فلسطين، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على الإرث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المستمرة".وطالبت الهيئة كافة المبدعين الفلسطينيين بضرورة استثمار مثل هذه القرارات للمساهمة في تدويل القضية الفلسطينية، والعمل من أجل محاصرة الاحتلال وفضح جرائمه البشعة التي تطال كافة مناحي الحياة في فلسطين، وحشد الرأي العام العالمي لمناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال.يذكر أن القرار الأول الذي جاء تحت عنوان: فلسطين المحتلة أكد على وضع الأراضي الفلسطينية بصفتها أراضي محتلة، وبطلان كافة التدابير التي اتخذتها وتتخذها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك أعمال التنقيب والحفر واستمرار الاستيطان.بينما جاء القرار الثاني تحت عنوان المؤسسات الثقافية والتعليمية في فلسطين، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية تلك المؤسسات.