‫ سيتم افتتاحها في مايو 2022 بيو كوريا، أكبر اتفاقية للصحة الحيوية في آسيا،





في مواجهة الطلبات المتزايدة على مستوى العالم، يخطط منظم المؤتمر لتشغيل مركز الشراكات عبر الإنترنت وخارج الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لزيادة فرص الشراكة العالمية. بيو لايف المُصممة لمطابقة الأعمال، تهدف إلى الروابط ثنائية الاتجاه بين المشاركين عبر الإنترنت وخارجها للعلاقات العامة ومطابقة الأعمال.



يقدم المؤتمر ندوات حول مواضيع مختلفة بما في ذلك ترخيص التكنولوجيا، والملكية الفكرية الحيوية، والأجهزة الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، حيث سيشارك العلماء والخبراء المشهورون دوليًا رؤياهم مع المشاركين ويناقشون أحدث التطورات التكنولوجية. تشمل الموضوعات الرئيسية التي يجب تغطيتها اللقاحات والعلاجات المناعية للسرطان والميكروبيوم والزهايمر والطب التجديدي، غير أن الجلسات منظمة بشكل جيد في مسارات رئيسية مثل الصحة الرقمية والأعمال التكنولوجية لمواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات ومناقشة التوقعات المستقبلية في مجال الصحة الحيوية.



سيكون معرض الاستثمار بمثابة نقطة انطلاق لشركات الأدوية والأحياء والرعاية الصحية للتقدم في الأسواق العالمية، حيث ستعرض خطوط أنابيب تطوير الأدوية والتقنيات المتقدمة والرؤى والاستراتيجيات.



وتشكل بيو كوريا جزءًا من تطوير صناعة الصحة البيولوجية في البلد. ومن المقرر هذا العام أن تعمل الاتفاقية الدولية على تعزيز مكانتها باعتبارها الاتفاقية الكورية الرائدة في مجال الصحة الحيوية من خلال توفير منتدى لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول السوق العالمية للصحة الحيوية وتداول التقنيات المبتكرة في المستقبل لتولي زمام المبادرة في السوق العالمية.



افتتح مركز الشراكة على موقع بيو كوريا 2022 الرسمي ( www.biokorea.org ) في 2 مارس، حيث تبحث الشركات المتنقلة ومكونات اللقاحات وعارضو التكنولوجيا التشخيصية التي تجتذب اهتمامًا قويًا في كوريا، والشركات الناشئة الواعدة، ومختبرات التجارب السريرية، وشركات الأدوية، ومؤسسات البحث عن شركاء تجاريين.