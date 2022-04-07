جماعات "الهيكل المزعوم" تدعو لاقتحام جماعي للأقصى

رام الله - دنيا الوطنأطلقت "جماعات الهيكل المزعوم" الاستيطانية دعوات جديدة، أكدت من خلالها نيتها تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك، خلال أيام عيد "الفصح" المزعوم، انطلاقاً من مساء الجمعة الموافق 15 أبريل/ نيسان الجاري.وأوضحت الدعوات أن الجماعات ستقوم بتقديم "القرابين" داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وستواصل الاقتحامات على مدار أسبوع، حتى 22 الشهر الجاري.وتضمنت الدعوات التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "طاقم جماعات الهيكل"، صورة لخروف صغير يرمز للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحة في الأقصى هذا العام.يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وإقامة صلوات توراتية وشعائر تلمودية داخل ساحاته، عقب الاجتماع الذي عقده مجموعة من الحاخامات في ساحة البراق، وجولتهم الاستفزازية في ساحات المسجد الأسبوع الماضي.وشددت "جماعات الهيكل"، في دعواتها على أن المشاركة في عيد "الفصح" في المسجد الأقصى مهم جدًّا، وهو ما تعهد به زعيم جماعة "العودة إلى جبل الهيكل"، رفائيل موريس.يأتي ذلك بالتزامن مع تأمين شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لعشرات المستوطنين، خلال اقتحامهم صباح اليوم الخميس، لساحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة".وأكدت "دائرة الأوقاف" بالقدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.في غضون ذلك تتواصل الدعوات الفلسطينية بضرورة تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى لصد الاقتحامات، ولإفشال مخططات ذبح القرابين خلال طقوس عيد "الفصح".كما دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " جماهير شعبنا إلى المشاركة في جمعة الفجر العظيم غدًا انتصارًا للقدس والأقصى، ورفضًا لقرارات الاحتلال وتدخّلاته السافرة في شعائرنا الدينية.وأوضحت الحركة في بيان لها، أن حملة الفجر العظيم، في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، تأتي انتصاراً للقدس، ورفضاً لقرارات الاحتلال وتدخلاته السافرة في شعائرنا الدينية، ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.