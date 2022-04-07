هيئة الأسرى: حملات الاعتقال المتواصلة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأعربت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، والذي تم استهدافه يوم أمس بطريقة شرسة وهمجية في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس .وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال تعمدت باستخدام أساليب قمعية بحق المعتقلين ، ولم يسلموا من الضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، إضافة الى التنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق .ولفتت الهيئة أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها العسكرية ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود شعبنا .وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف امام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية