هيئة الأسرى: حملات الاعتقال المتواصلة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني
أعربت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، والذي تم استهدافه يوم أمس بطريقة شرسة وهمجية في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس .
وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال تعمدت باستخدام أساليب قمعية بحق المعتقلين ، ولم يسلموا من الضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، إضافة الى التنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق .
ولفتت الهيئة أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها العسكرية ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود شعبنا .
وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف امام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية
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