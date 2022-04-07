غزة: وزارة النقل والمواصلات تكهن عدد من الحافلات العمومية

وأشرف على تكهين الحافلات، م. محمود رضوان رئيس لجنة تكهين المركبات والحافلات العمومية بمشاركة وزارة المالية وذلك اليوم، في ورشة تكهين المركبات.وأوضح رضوان أن اللجنة قامت بتكهين ثلاث حافلات عمومية وذلك بغرض إدخال حافلات جديدة بدل عن الحافلات القديمة.الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تقوم بين الحين والآخر بتكهين المركبات والحافلات المتهالكة في إطار تحديث وتطوير اسطول النقل وتعزيز السلامة المرورية لتصبح الحافلات أكثر أمناً وسلامه مما يساعد على تقليل حوادث الطرق وأعداد الضحايا.