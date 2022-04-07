هل ارتفع سعر كيلو الكهرباء الخاص بالمولدات التجارية في القطاع؟



يأتي ذلك في ظل شكاوى عدد من المواطنين، مؤكدين بأن بعض أصحاب المولدات بدأوا بإرسال رسائل لهم، تشير إلى رفع سعر كيلو الكهرباء الخاص بالمولدات الكهربائية إلى 4 شيكل للكيلو الواحد، بحجة ارتفاع أسعار الوقود.









وتابع الزنط في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأن اجتماعًا كان ينوي انعقاده مع سلطة الطاقة في غزة للبحث في رفع تسعيرة الكيلو، لكن تم تأجليه لبعد العيد بطلب من سلطة الطاقة.



وألمح مسؤول اللجنة الفنية إلى أن أصحاب المولدات يطالبون برفع سعر كيلو كهرباء الطاقة البديلة؛ بسبب ارتفاع سعر المحروقات.



وأكد الزنط بأن اجتماعا يجري كل ثلاثة أشهر مع سلطة الطاقة لتقييم حالة ثمن كيلو الكهرباء من الطاقة البديلة، لكن الاجتماع الأخير تم تأجيله؛ نظرا لعدم وجود نشرة رسمية بارتفاع سعر المحروقات.

وتابع الزنط في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأن اجتماعًا كان ينوي انعقاده مع سلطة الطاقة في غزة للبحث في رفع تسعيرة الكيلو، لكن تم تأجليه لبعد العيد بطلب من سلطة الطاقة.وألمح مسؤول اللجنة الفنية إلى أن أصحاب المولدات يطالبون برفع سعر كيلو كهرباء الطاقة البديلة؛ بسبب ارتفاع سعر المحروقات.وأكد الزنط بأن اجتماعا يجري كل ثلاثة أشهر مع سلطة الطاقة لتقييم حالة ثمن كيلو الكهرباء من الطاقة البديلة، لكن الاجتماع الأخير تم تأجيله؛ نظرا لعدم وجود نشرة رسمية بارتفاع سعر المحروقات.

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسقال مسؤول اللجنة الفنية في رابطة أصحاب المولدات التجارية في القطاع، محمد الزنط، على أن سعر كيلو الكهرباء 3.6 شيكلاً، مؤكدأً أن أي رفع لهذا السعر من أصحاب المولدات "أعمال فردية يتحمل مسؤوليتها صاحب المولد قانونياً".