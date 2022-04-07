شؤون فلسطينية

العمل به في فلسطين منتصف مايو.. تعرّف على ماهية الجواز البيومتري

العمل به في فلسطين منتصف مايو.. تعرّف على ماهية الجواز البيومتري
توضيحية
خاص دنيا الوطن-مدلين خلة
ناقشت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية الإثنين الماضي تحويل جواز السفر الفلسطيني إلى جواز سفر بيومتري حيث أطلق مجلس الوزراء، قانون العمل بالجواز البيومتري في منتصف شهر أيار/مايو من العام الحالي.

والجواز البيومتري عبارة جواز سفر مقترن بالأعضاء الحيوية لجسم الإنسان يحوي داخله شريحة تحتوي بيانات الشخص الحيوية كبصمة اليد والعين وتفاصيل الوجه.

وأكد مدير عام الجوازات الفلسطينية، محمود قنداح أن الجواز البيومتري عبارة عن مطلب دولي لمواكبة التطور الحديث في العالم من منظومة الطيران العالمية التي يشترك فيها 184 دولة حول العالم.

وقال قنداح في حديثه لـ "دنيا الوطن":" يعتبر الجواز رمز سيادي للدولة ونحن معنيين أن يواكب المواطن التطور للوثائق الرسمية في دول العالم، وعملنا بهذه المواكبة لتقليل الأزمات والانتهاكات على المعابر والحدود والمطارات كافة".

وأضاف:" تم إقرار قانون العمل بهذا الجواز لتسهيل حركة المواطن بشكل سريع وتوفر الوقت والجهد، وحفظ حقوقه الشخصية، وعدم الاختراق لمعلوماته وبياناته وتسهيل دخوله على كافة المناطق والمدن في أي مكان في العالم".

وبيّن مدير عام الجوازات أنه وعند انتهاء صلاحية الجواز العادي يتم أخذ جواز بيومتري دون أي قيود او شروط على أي شخص، وبحسب رغبة المواطن واحتياجاته فهي ليست إجبارا على أحد.

وأوضح أن من يمتلك جواز سفر عادي يبقى جوازه ساري المفعول الى حين انتهاء فترة استصداره وعند انتهائه وبداية العمل بالجواز البيومتري، يتم إصدار جواز بيومتري له لفترة خمس سنوات.

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