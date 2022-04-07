مجلس بلدي رام الله ينتخب عيسى قسيس رئيساً وصلاح هنية نائباً للرئيس

والأعضاء هم عيسى رجا عيسى قسيس، صلاح عبد السلام عبد الحميد هنية، لبنى يوسف فرحات قطان، خلدون خليل عرفات أبو الحمص، نجوى عازر سمعان الحصري، جمال فؤاد جبران حداد، غسان محمد سليمان جرار، رولا احمد إسماعيل زرق، جهاد محمود محمد جبارين محمد يوسف محمد زيد، نخلة يوسف نخلة جبران، حنان سليمان بشارة غنايم، عزت يعقوب عزاتحلاوة، خالد عيسى قسطندي زيادة، انوار إبراهيم ربحي حرز الله.ورحب جرار بالأعضاء وهنأ المجلس البلدي بانتخابه لدورة مجلس بلدية رام الله 2022-2026، ومن ثم فتح باب الترشح لموقع رئيس بلدية رام الله وتنافس عليه عيسى قسيس ولبنى فرحات، وفاز عيسى قسيس، وفتح باب الترشح لموقع نائب رئيس بلدية رام الله وتنافس عليه غسان جرار وصلاح هنية وفاز صلاح هنية، وبعد ذلك تسلم عيسى قسيس رئاسة الجلسة.من جهته عرض مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن على المجلس البلدي الترتيبات لحفل تسليم واستلام المجلس البلدي المنتخب يوم غد الخميس 7/ 4/ 2022 الحادية عشر صباحا في المسرح البلدي/ دار بلدية رام الله مع الإشارة الى ان الدعوة عامة للحفل.كما عرض على المجلس البلدي الترتيبات لاستقبال المجلس البلدي المنتخب المهنئين في دار بلدية رام الله يوم الأربعاء 13 /4 /2022 في دار بلدية رام الله من الساعة 8 مساء -11 مساء.