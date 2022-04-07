شؤون فلسطينية

التنمية بغزة لـ"دنيا الوطن": هذه الفئة التي نركز عليها في برنامج مساعداتنا خلال رمضان

التنمية بغزة لـ"دنيا الوطن": هذه الفئة التي نركز عليها في برنامج مساعداتنا خلال رمضان
توضيحية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
أوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول برنامج المساعدات الأخير والتي يستهدف الأسر المتعففة والمستورة داخل قطاع غزة.

وقالت الكحلوت في حديث مع "دنيا الوطن": إن "وزارة التنمية تبذل جهوداً كبيرة مع المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة، من أجل الوصول لكافة الأسر المحتاجة والفقيرة داخل القطاع".

وأضافت، أن التركيز في عملية التوزيع على مستفيدي شيكات الشؤون بدرجة أولى، خاصة من لم تصلهم مساعدات خلال العام الماضي والأشد فقراً واحتياجاً، كاشفةً أن المساعدات الآن عبارة عن طرود غذائية وسلال خضار، وقسائم شرائية.

وحول مساعي وزارة التنمية خلال الفترة المقبلة، أوضحت الكحلوت، أن ثمة جهود تبذل مع كافة المؤسسات في إطار جلب المساعدات للأسر الفقيرة داخل قطاع غزة، ونأمل أن تكون هناك برامج أخرى نستطيع من خلالها مساعدة الأسر المتعففة.

ومن جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها بدأت في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة والمتعففة المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة: إنها "ستستمر في عملية التوزيع خلال شهر رمضان المبارك، للوصول لأكبر عدد ممكن من هذه الأسر، مع الحرص في التوزيع على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة".
 
وبينت أن جهودها لم تتوقف مع المؤسسات الدولية والمحلية الشريكة معها في مجال الإغاثة لتوفير المساعدات للأسر المتعففة والفقيرة المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية والتي لم تتلق مخصصاتها منذ عام.

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