دولي

إسرائيل: عضو (كنيست) يوجه دعوة لأعضاء القائمة المشتركة لإنقاذ الحكومة

إسرائيل: عضو (كنيست) يوجه دعوة لأعضاء القائمة المشتركة لإنقاذ الحكومة
أحمد الطيبي وأيمن عودة من القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
استبعد عضو (كنيست) عن حزب (يسرائيل بيتينو)، ايلي أفيدار، بأن تسقط الحكومة الحالية، برئاسة نفتالي بينت.

ودعا أفيدار النواب عن (القائمة المشتركة) إلى دعم الحكومة الراهنة، لما فيه من مصلحة المجتمع العربي، معتبرا أن "المواطنين العرب لن يغفروا لهم إذا لم يمنعوا تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو"، وفق تعبيره.

كما شدد على وجوب إقناع نواب عن (ليكود) بالانشقاق عن الحزب والانضمام الى الحكومة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأكد أفيدار أيضا وجوب أن يطرح على (كنيست) مشروع قانون يحظر على عضو (كنيست) سبق وأن اتهم بارتكاب جرائم جنائية تولي منصب رئيس الوزراء.

وقالت الوزيرة عن (ميريتس)، تامار زاندبيرغ، إنه يمكن حل هذه الازمة، مشددة على أن الحكومة الراهنة هدفت الى جمع كل أطياف الخارطة السياسية تحت مظلة واحدة، معتبرة ان تشكيل حكومة أخرى برئاسة متهم بالارتشاء سيكون من باب الخطأ ويجعل الدولة تذوق الامرين.

ومن جانبها قالت النائبة من (ليكود)، غيلا غامليئيل، إنه لا حاجة الى اجراء انتخابات أخرى لان الأحزاب اليمينية تتمتع بالأغلبية في الكنيست الحالية. 

وفي حديث إذاعي أعربت، انه لا يمكن ان يتولى منصب رئاسة الوزراء، نائب عن حزب له خمسة مقاعد نيابية فقط.

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