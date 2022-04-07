حماس تدعو جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة والاحتشاد في حملة "الفجر العظيم"

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى المشاركة والاحتشاد، في حملة الفجر العظيم، التي تأتي في أوّل جمعة من شهر رمضان المبارك، انتصارًا للقدس، ورفضًا لقرارات الاحتلال وتدخلاته السافرة في شعائرنا الدينية، ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نبعث بتحية الفخر والاعتزاز لجماهير شعبنا، بكل مكوّناته وأطيافه، التي خرجت في الأسابيع الماضية تلبية لحملة الفجر العظيم، ونهيب بها أن تخرج في هذه الجمعة المباركة من أيّام الشهر الفضيل، بكل قوّة وإصرار، لنجدّد تمسّكنا بحقوقنا المشروعة كافة، ولحماية القدس والأقصى من خطر الاستيطان والتهويد وإجرام المستوطنين والمتطرّفين الصهاينة".