شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي: يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على سياسة المستوطنين الأخيرة ضد الفلسطينيين في مدينة الخليل شمال الضفة الغربية.

وأعرب، عن قلقه إزاء "أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قرية التواني وتلال جنوب الخليل ضد السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن "أكثر من 10 مستوطنين ضايقوا وهددوا اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين كانا يرافقان راعيا فلسطينيا وقطيع أغنامه على أرض فلسطينية خاصة، في الرابع من إبريل/ نيسان الجاري"، مؤكدا أن " هذا غير مقبول على الإطلاق".

وأكد أن "لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه "بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين".

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