غزة: قرابة 14 ألف مولود جديد منذ بداية عام 2022

رام الله - دنيا الوطنسجل قطاع غزة 13 ألفًا و841 مولوداً جديداً في الربع الأول من العام 2022، وذلك بحسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني ، بينما سُجلت 1703 وفيات.وبيّنت الإحصائية، أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 7095 مولوداً بنسبة 51.2%، في حين بلغت نسبة مواليد الإناث 48.7%، بواقع 6746 مولودًا.وفي توزيع الإحصائية على المحافظات، فقد سجلت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة 4952 مولوداً؛ فيما سجل مكتبا داخلية خانيونس 2706 مواليد.كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الفترة ذاتها، 2545 مولوداً، ومكاتب داخلية الوسطى 1907 مواليد، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1731 مولوداً جديداً.وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية، أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1703 وفيات خلال الرٌبع الأول لعام 2022، بلغت وفيات الذكور منها 953 وفاة بنسبة 55.9%، مقابل 750 حالة وفاة من الإناث بنسبة 44.1%.