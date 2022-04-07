البنك الدولي يُقرض تونس مبلغًا بقيمة 400 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك الدولي، عن تقديمه قرضًا لتونس، بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الفئات الهشة، والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة (كورونا).وأفاد موقع ( روسيا اليوم)، أنّه سيتم تخصيص القرض لتمويل مشروع للحماية الاجتماعية والتي ستعمل على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.ونصّت الاتفاقية على أن مدة تسديد القرض ستمتد على مدى 17 عامًا، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%.كما ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الشؤون الاجتماعي، مالك الزاهي، قوله في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية، إن هذا القرض "سيساهم في تمويل مشروع برنامج الأمان الاجتماعي، وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10 % من المنتفعين من العائلات الفقيرة".وتابع أن هذا المشروع "سيشمل العائلات محدودة الدخل، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات الفقيرة التي لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية قدرها 30 دينارًا (10.34 دولار).